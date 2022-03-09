Мишустин предложил снизить число тех, кто платит повышенный транспортный налог

Фото: Правительство РФ

Российское правительство предложило повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с трех миллионов рублей до 10 миллионов рублей. Об этом в среду, 9 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с трех, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года, — рассказал Мишустин.

Планка в три миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. За это время средняя цена автомобиля в России увеличилась более чем на 80 процентов, передает РИА Новости.

Кроме того, Мишустин рассказал, что правительство предлагает освободить россиян, которые имеют банковские вклады на сумму более миллиона рублей, от НДФЛ с процентов по ним за текущий и прошлый годы.

Экономист Андрей Бархота заявил, что план по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса. Российские предприниматели уже имеют опыт работы во время пандемии.