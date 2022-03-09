«Мираторг» расширяет сеть бургерных в Москве, Подмосковье и Брянске

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Агрохолдинг «Мираторг» планирует расширить сеть своих бургерных «Стейк&Бургер», открыв еще 15 точек. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— Компания планирует запустить четыре новые точки в марте, одну в апреле и две в мае. Всего до конца года откроются 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске, — говорится в сообщении.

Это будут как бургерные при фирменных магазинах, так и новые точки там, где магазина нет, уточнили в ведомстве. Таким образом, до конца 2022 года сеть «Стейк&Бургер» будет включать уже 41 ресторан, передает ТАСС.

До этого стало известно, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудников в стране. Глава компании подчеркнул, что закрытие точек на данный момент является правильным решением. Кроме того, компания Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC на территории России.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.