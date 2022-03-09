Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

Фото: Pixabay

Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в МИД Абхазии.

— В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой народной республикой, — говорится в сообщении.

В абхазском МИД подчеркнули, что страна полностью поддерживает курс российского правительства, который нацелен на демилитаризацию Украины.

— Республика Абхазия и Донецкая народная республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений, — подчеркнули в МИД.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 26 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.