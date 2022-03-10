В Минфине рассказали о том, как правильно использовать банковский вклад

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Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала не рассматривать банковский депозит в качестве источника дополнительного дохода в России. Она объяснила это тем, что депозит является способом защиты сбережений от инфляции.

При выборе банка для вклада необходимо обращать внимание не столько на обещанные проценты, сколько на надежность кредитной организации и дополнительные условия договора, считает Дайнеко.

— В погоне за высокой ставкой нужно проявлять осторожность: выбирать банк с репутацией, соблюдать лимит госстрахования вклада в 1,4 миллиона рублей, — передает РИА Новости слова эксперта.

Помимо этого, перед заключением договора нужно обратить внимание на дополнительные условия. Также можно выяснить то, потребуется ли оплата за выпуск пластиковой карты, сколько стоит ее годовое или ежемесячное обслуживание, какие комиссии будут взиматься за снятие наличных в сторонних банкоматах.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

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