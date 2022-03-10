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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 марта

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 марта
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В четверг, 10 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Также местами возможно образование гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве столбики термометров покажут от минус пяти до минус трех градусов, а ночью — до минус шестнадцати.

В Подмосковье в дневное время суток синоптики прогнозируют до минус семи градусов. Ночью похолодает также как и в столице — до минус шестнадцати.

Кроме этого, ожидается северо-восточный ветер. Его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 763 миллиметров ртутного столба.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеочувствительным горожанам о том, как пережить резкую смену погоды.

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается солнечная, но снежная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, с 12 марта погода начнет меняться.

Кроме того, метеоролог назвал два самых холодных дня на этой неделе.

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