Конгрессмены США приняли законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ

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Американские конгрессмены одобрили проект закона о запрете на импорт энергетических носителей из России и о принятии американскими чиновниками мер с целью приостановки участия Москвы во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом стало известно в среду, 9 марта.

За соответствующую инициативу проголосовали 415 представителей Конгресса, 17 проголосовали против.

Информации о том, когда проект планируется рассмотреть в Сенате Конгресса Соединенных Штатов, пока не поступало, передает ТАСС.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому в США запрещается импортировать российские энергоносители. Запрет импорта нефти и газа из России негативно отразится и на самой Америке, однако Вашингтон убежден в правильности этого шага, заявил американский лидер.

Накануне глава департамента экономсотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия готова оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО) торговые ограничения, принятые против правил. По его словам, Москва планирует продолжать привлекать арбитраж для оспаривания незаконных торговых ограничений, которые были введены со стороны государств — членов организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.