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Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России

Анастасия Колоскова

В мире
Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому в США запрещается импортировать российские энергоносители. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает администрация американского лидера.

— Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине Путина, — цитирует Байдена ТАСС.

Новые санкции также запрещают американцам делать инвестиции в топливно-энергетический комплекс РФ и финансировать иностранные компании, производящие подобные инвестиции.

Запрет импорта нефти и газа из России негативно отразится и на самой Америке, однако Вашингтон убежден в правильности этого шага, заявил американский лидер.

По словам Байдена, эту меру одобрили обе партии. При этом в США понимают, что европейские государства не смогут поддержать запрет на импорт энергоносителей из РФ, уточнил он.

8 марта стало известно, что стоимость бензина на американских заправках превысила отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра), что стало абсолютным историческим максимумом.

Ранее сообщалось, что транснациональная нефтегазовая компания BP отказалась от заключения новых контрактов по приобретению российских нефти и газа.

Также известно, что британско-нидерландская компания Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России и закрыть все свои АЗС на территории страны.

В качестве первого шага Shell прекратит спотовые закупки российской нефти и закроет свои АЗС в России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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