В России выявили 51 231 новый случай коронавируса за сутки

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За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 51 231 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших 10 марта лидирует Башкирия. Там выявили 2856 инфицированных COVID-19.

За прошедший день в РФ от болезни скончались 665 граждан, еще 9401 пациент был госпитализирован в больницы.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 148 634 пациента.

Почти три миллиарда человек в мире еще не привились даже первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 марта, сообщил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш. По его словам, благодаря быстрой разработке вакцины и принятым антиковидным ограничениям во многих странах мира удалось взять распространение болезни под контроль, однако коронавирус еще не исчез.

До этого в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что более 279 миллионов тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии.