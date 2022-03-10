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Медики рассказали о пользе бананов для здоровья

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Медики рассказали о пользе бананов для здоровья
Фото: Unsplash

Медики сообщили, что бананы являются крайне полезным для организма фруктом. Данный продукт содержит много витаминов и питательных веществ, которые могут принести пользу. Этот фрукт стоит добавить в рацион на регулярной основе.

Так, в банане есть много стойкого крахмала. Он помогает организму выработать короткоцепочечные жирные кислоты, которые полезны для кишечника.

В бананах содержится много клетчатки и белка. Банан дает ощущение сытости на долгое время.

Также специалисты отмечают, что в бананах много витамина А, который улучшает зрение и защищает глаза от различных заболеваний, передает ФАН.

До этого диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова рассказала, какие продукты спасут от стресса. При стрессе она посоветовала обратить внимание в первую очередь на белковые продукты, потому что они содержат аминокислоту триптофан. Это мясо, молочные продукты, орехи и яйца.

Денисова добавила, что в стрессовых ситуациях может наблюдаться дефицит витаминов С и В, а также цинка и магния.

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