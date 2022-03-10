«Позиции несовместимы»: чего ждать от переговоров Лаврова и Кулебы в Турции

Фото: МИД РФ; kmu.gov.ua

В четверг, 10 марта, в Турции пройдут переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, о чем могут договориться представители двух стран.

Три предыдущих раунда переговоров проводились в Белоруссии, в них министры иностранных дел участия не принимали. Собеседник «ВМ» выразил мнение, что нынешние переговоры пройдут на более высоком уровне, потому что нужно решать «более глубокие задачи».

Политолог отметил, что требования России остаются неизменными — демилитаризация и денацификация Украины. При этом он подчеркнул, что последняя задача самая сложная.

Кулеба накануне переговоров в социальных сетях перечислил три пункта, на которых будет «настаивать» украинская сторона: прекращение огня, решение гуманитарных вопросов и предотвращение гуманитарной катастрофы.

Политолог же считает, что требования Украины, по сути, сводятся к одной цели — вернуть все к моменту начала спецоперации.

— Представьте себе, Красная армия берет Берлин, а немцы говорят: «Вы отходите к границам 1941 года, и мы заключим мир». Вопрос вот в чем: верит ли министр иностранных дел Украины в то, что говорит? Его требования возможны с позиции, при которой наша армия проиграла. Но, насколько я понимаю, мы ничего не проиграли, — сказал эксперт.

Он также рассказал, что точек пересечения в позициях обеих сторон не видит.

— Наши позиции столь несовместимы, что совершенно не понятно, о чем мы можем договориться. Повторю: Россия от своих требований отказываться не собирается, — заключил собеседник «ВМ».

Переговоры глав МИД России и Украины проходят в Анталье. Предполагается, что они продлятся около 90 минут. После них главы внешнеполитических ведомств проведут две отдельные пресс-конференции.