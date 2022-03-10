Мэр Москвы утвердил программы поддержки людей с ОВЗ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новые системы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) одобрили в столице. Соответствующие программы утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 10 марта.

Уточняется, что проекты затронут системы персонализированного сопровождения людей с ОВЗ и социальной адаптации и улучшения качества жизни горожан с ментальными нарушениями, которые проживают в домах-интернатах.

В пресс-службе главы города уточнили, что в настоящий момент число москвичей с ОВЗ составляет 980 тысяч человек. В прошлом году технические средства реабилитации получили более 230 тысяч горожан. Также сейчас в столице доступны 11 реабилитационных центров, восемь реабилитационно-образовательных учреждений и 95 реабилитационных отделений при территориальных центрах соцобслуживания.

— Одним из важнейших направлений работы является социальная адаптация инвалидов и формирование безбарьерной среды. На данный момент полностью или частично приспособлено для маломобильных граждан 86 процентов социально значимых объектов города, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

9 марта мэр столицы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты столицы на текущий год в условиях складывающихся обстоятельств.