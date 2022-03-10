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В Петербурге зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Петербурге зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом
Фото: unsplash

Суточное число заболевших коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге снижается с каждым днем. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 2402 жителей Северной столицы. Днем ранее было зафиксировано у 2642 местных жителей, передает ФАН.

Также в Северной столице растет число вылечившихся от коронавирусной инфекции. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что ситуация с пандемией находится под контролем.

На фоне подобных изменений в городе приступили к обратному перепрофилированию стационаров. Медучреждения возвращаются к привычному режиму работы.

С 10 марта сократят более тысячи инфекционных коек. Психиатрическая больница № 3 имени Скворцова-Степанова перепрофилирует 176 коек, Александровская больница — 446 коек, Городская больница № 38 имени Семашко — 222 койки, 5-й корпус Ленэкспо — 100 коек, Детская городская больница № 5 — 80 коек, сообщает издание «Невские новости».

9 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 снизилась почти на тридцать процентов.

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