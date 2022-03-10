Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей

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Китай принял решение не поставлять российским компаниям запчасти для авиации. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил глава управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Он пояснил, что Москва намерена договариваться о поставках с Турцией, Индией и другими государствами, передает РИА Новости.

Министерство промышленности и торговли России пообещало ускорить процесс создания импортозамещенной версии российского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом недавно сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, необходимый для самолета российский двигатель ПД-8 может быть сертифицирован уже через год. Мантуров добавил, что основной целью для авиационной промышленности РФ в настоящее время является полное импортозамещение всех систем.

Прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли, серьезно пострадавшей во время пандемии. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.