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ФОК будет построен на месте административного здания в Черемушках

Араз Салехов

Город
ФОК будет построен на месте административного здания в Черемушках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  
Россия, Москва, Зюзинская улица, 3 Карта всех событий

На юго-западе Москвы на месте административного здания будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс с магазинами и общепитом. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Председатель ведомства Анастасия Пятова отметила, что инвестор уже сейчас может начать реконструировать административное здание согласно изменениям в ПЗЗ.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу ул. Зюзинская, вл. 3 (ЮЗАО), — рассказала она.

Также глава ведомства подчеркнула о начале реконструкции здания «Аэрогеофизики» в столичном районе Южное Тушино. По ее словам, обновление позволит увеличить площадь здания с 1287 до 2282 квадратных метров.

Москомстройинвест сумел проверить 13 проектов строительных организаций, размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства, на предмет рисков. Уточняется, что застройщики реализуют 6904 квартиры, а также 8400 нежилых помещений.

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