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Лавров заявил, что РФ не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил, что РФ не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны
Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие государства.

— На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто... объяснили многократно. Создается ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации, — заявил министр.

По его словам, Киев готовится к нападению на ДНР и ЛНР уже в марте.

Лавров подытожил, что позицию и условия России отказывались воспринимать на Украине, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в процессе переговоров с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу не удалось достичь решения по прекращению огня. Переговоры министров проходили в Анталье 10 марта. Они длились 90 минут.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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