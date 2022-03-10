Лавров заявил, что РФ не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны

Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие государства.

— На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто... объяснили многократно. Создается ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации, — заявил министр.

По его словам, Киев готовится к нападению на ДНР и ЛНР уже в марте.

Лавров подытожил, что позицию и условия России отказывались воспринимать на Украине, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в процессе переговоров с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу не удалось достичь решения по прекращению огня. Переговоры министров проходили в Анталье 10 марта. Они длились 90 минут.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.