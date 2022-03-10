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Кулеба заявил, что по итогам переговоров стороны не смогли достичь решения по прекращению огня

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба заявил, что по итогам переговоров стороны не смогли достичь решения по прекращению огня
Фото: kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в процессе переговоров с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу не удалось достичь решения по прекращению огня.

Переговоры министров проходили в Анталье. Они длились 90 минут.

В составе российской делегации на встрече также присутствовал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Эта встреча стала первой для Лаврова и Кулебы с начала спецоперации РФ на территории Украины.

По итогам встречи украинский министр рассказал, что переговоры были сложными. Он пояснил, что Киев предпринял попытки найти дипломатическое решение конфликта, передает РИА Новости.

7 марта Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы может пройти в рамках дипломатического форума в Анталье 10 марта. Эту же информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

8 марта стало известно, что украинские власти просят о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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