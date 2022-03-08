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Украинские власти попросили о переговорах Путина и Зеленского

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские власти попросили о переговорах Путина и Зеленского
Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Украинские власти просят о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в понедельник, 7 марта, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы давно хотели прямого разговора между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что все мы понимаем, что именно он принимает окончательные решения, — сказал он в прямом эфире, передает Reuters.

Кулеба подчеркнул, что Зеленский «ничего не боится, в том числе и прямой встречи с Путиным». Он призвал российского лидера тоже не бояться.

Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в ближайшее время. Об этом 7 марта сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Он добавил, что Москва поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах, и выразил надежду, что они заработают 8 марта.

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