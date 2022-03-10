Лавров заявил, что не хочет верить и не верит в начало ядерной войны

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны. Об этом он заявил в четверг, 10 марта.

— Ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы, — цитирует министра РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что американцам не стоит опасаться возникновения ядерной войны. Об этом он заявил представителям средств массовой информации.

6 марта в СМИ появились данные, что киевские власти в свое время получили плутоний, позволяющий им вести работы по созданию ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Минобороны страны перевести сдерживающие военные силы в особый режим боевого дежурства. По его словам, страны Запада недружественно настроены в отношении России не только в вопросах экономики — они также допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.