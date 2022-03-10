Собянин представил меры поддержки работников компаний, закрывшихся из-за санкций

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Мэр Москвы в четверг, 10 марта, рассказал о мерах поддержки работников иностранных предприятий, которые закрылись из-за санкций в отношении России.

— Правительство Москвы создает специальный Кадровый центр, который будет напрямую работать с крупными работодателями. Задачей центра станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий. А если по объективным причинам это окажется невозможным — будет организован трансферт работников на предприятия, испытывающие потребность в дополнительном персонале, — уточнил глава города.

Собянин также дал поручение подготовить предложения по переквалификации уволенных работников иностранных предприятий. Другие меры по обеспечению устойчивого функционирования экономики страны и поддержке граждан будут вводиться по мере необходимости, резюмировал мэр города на своем сайте.

До этого Собянин рассказал о мероприятиях, направленных на сохранение производства и оказание услуг. По его словам, для стабилизации работы московского бизнеса планируется предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Мэр Москвы также обозначил приоритеты работы в условиях санкций.