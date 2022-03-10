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Росавиация опровергла информацию об отказе Китая поставлять РФ авиазапчасти

Евгений Белоусов

Общество
Росавиация опровергла информацию об отказе Китая поставлять РФ авиазапчасти
Фото: АГН Москва

Появившаяся ранее информация о том, что Китай принял решение не поставлять российским компаниям запчасти для авиации, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации.

О том, что Китай больше не будет поставлять запчасти для российской авиации заявил 10 марта глава управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

В ведомстве также отметили, что в компетенцию и ответственность Кудинова не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов и он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении госреестра гражданских воздушных судов РФ.

— Также не соответствуют действительности и другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов, — передает сообщение РИА Новости.

Прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли, серьезно пострадавшей во время пандемии. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

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