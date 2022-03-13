Вице-премьер Крыма: Украина пытается «прощупать» оборону полуострова

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Украина пыталась «прощупать» противовоздушную оборону Крыма и запустила в его сторону беспилотник. Однако он был сбит российскими военными. Об этом в воскресенье, 13 марта, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

— Он (беспилотник — прим. ВМ) был запущен со стороны Одессы. Именно там, в поселке Рауховка Березовского района, располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Таким образом наши противники пытаются «прощупать», насколько сильна противовоздушная оборона региона, — заявил он.

По словам Мурадова, за такими действиями может последовать уже настоящий удар украинской армии по Крыму. Он также отметил, что это далеко не первая враждебная акция с украинской стороны. Мурадов заявил, что подобные действия характеризуют Украину как «террористическое государство».

— Список преступлений киевского режима против крымчан весьма обширен. Все факты собраны, счет скоро будет предъявлен, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.