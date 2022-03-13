Боррель: Санкции против России не могут иметь немедленного эффекта

Накладываемые на Россию санкции не могут иметь немедленного эффекта. Такое мнение высказал в воскресенье, 13 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

— Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект, — цитирует Борреля турецкий телеканал NTV.

11 марта Великобритания ввела санкционные меры в отношении 386 российских депутатов, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Он уточнил, что Вашингтон понимает неспособность Брюсселя поддержать данную меру. В тот же день Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США отказываться от импорта энергоносителей из России.

Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.