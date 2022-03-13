Минобороны: Российские военные сбили украинский Су-24

Фото: ТАСС / Виталий Невар

Авиация и силы Противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский военный самолет Су-24. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Авиацией и ПВО Воздушно-космических сил России сбиты один самолет Су-24 украинских Военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата, — заявил он на брифинге.

Конашенков также сообщил, что служащие украинского батальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.