«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Погода потенциально опасна. Местами гололедица, — говорится в сообщении.

Новое предупреждение действует с 19.00 14 марта до 9.00 15 марта.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье. Там гололедица ожидается с 19.00 13 марта до 10.00 14 марта.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на предстоящей неделе жителей Москвы и Подмосковья ждет «спокойная весенняя погода». В ближайшее время в регионе будет переменная облачность на фоне повышенного атмосферного давления. Он отметил, что на следующей неделе будет наблюдаться большой разброс температур. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметки 2–5 градусов тепла, тогда как по ночам температура будет опускаться до 5–12 градусов мороза.

Март — это «зимний месяц» для столичного региона, поэтому автомобилистам задумываться о замене зимних шин на летние преждевременно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.