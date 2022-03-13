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Весеннюю погоду пообещали москвичам на предстоящей неделе

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Весеннюю погоду пообещали москвичам на предстоящей неделе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На предстоящей неделе жителей Москвы и Подмосковья ждет «спокойная весенняя погода». Об этом в воскресенье, 13 марта, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам эксперта, пик холода, который пришелся на предыдущую неделю, завершился. В ближайшее время в регионе будет переменная облачность на фоне повышенного атмосферного давления. Он отметил, что на следующей неделе будет наблюдаться большой разброс температур. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметки 2–5 градусов тепла, тогда как по ночам температура будет опускаться до 5–12 градусов мороза.

— В целом это такая спокойная весенняя погода, — приводит слова Цыганкова RT.

Ранее сообщалось, что в Москве с понедельника, 14 марта, атмосферное давление будет стремительно расти и достигнет рекордного показателя в четверг, 17 марта.

При ухудшении самочувствия в период смены погоды могут помочь прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. В некоторых случаях эффективен травяной чай и контрастный душ. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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