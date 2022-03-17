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Лукашенко рассказал о предложениях Путина Зеленскому

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Лукашенко рассказал о предложениях Путина Зеленскому
Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин предлагает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 17 марта.

— Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор, — заявил он.

По словам Лукашенко, если Зеленский не согласится на выдвинутое ему предложение, то в ближайшее время ему придется просто капитулировать. Однако белорусский президент уверен, что скоро ситуация разрешится миром, передает ТАСС.

Киев на переговорах с Москвой предложил для Украины статус демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии страны. Республика не сможет вступать ни в какие военные альянсы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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