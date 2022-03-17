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Собянин рассказал о первых мерах поддержки производителей лекарств

Георгий Соланович

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Собянин рассказал о первых мерах поддержки производителей лекарств
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки импортозамещения предприятиям, изготавливающим лекарства.

— Мы актуализируем все меры городской поддержки промышленности, которые в настоящее время есть. Кроме того, мы активно работаем с правительством РФ, по поручению президента в рамках госсовета вырабатываем совместные меры поддержки. Одна из ближайших — субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий, — уточнил он.

По словам Собянина, меры поддержки имеют первостепенное значение в условиях санкций и изменения курса национальной валюты. Мэр выразил надежду, что фармкомпании смогут выдержать давление Запада так же, как выдержали пандемию.

Рынок лекарств, по мнению Собянина, в ближайшее время урегулируется. Самое главное сейчас — иметь складские запасы, чтобы вовремя поставлять лекарства на рынок и не вызывать опасений у горожан, передает РИА Новости.

До этого Собянин рассказал о мероприятиях, направленных на сохранение производства и оказание услуг. По его словам, для стабилизации работы московского бизнеса планируется предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Мэр Москвы также обозначил приоритеты работы в условиях санкций.

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