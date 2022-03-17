В Киеве оценили срок согласования спорных пунктов в переговорах России и Украины

Фото: Unsplash

Согласование спорных пунктов в переговорах России и Украины по мирному договору займет от нескольких дней до полутора недель. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в четверг, 17 марта.

— На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель, — заявил он.

По словам Подоляка, за этот срок обе страны должны прийти к составлению мирного договора, передает портал Wirtualna Polska.

Киев на переговорах с Москвой предложил для Украины статус демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии страны. Республика не сможет вступать ни в какие военные альянсы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.