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Сбежавший в Белоруссию польский солдат найден мертвым в Минске

Евгений Белоусов

В мире
Сбежавший в Белоруссию польский солдат найден мертвым в Минске
Фото: Pixabay / jorono

Бежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко найдет мертвым в Минске. Об этом сообщил Следственный комитет республики в четверг, 17 марта.

Чечко был найден повешенным в доме, где он проживал в Минске. В СК не исключили «насильственный характер» смерти солдата.

— Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия, — передает сообщение ТАСС.

17 декабря 2021 года польский военный Эмиль Чечко, который ранее попросил у Белоруссии политического убежища, обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он поделился мнением, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Уточняется, что военный попросил убежища в Белоруссии, потому как он не согласен с «миграционной политикой своей страны и не готов мириться с негуманным обращением с мигрантами».

Позднее Чечко рассказал, что сам принимал участие в убийстве мигрантов в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша.

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