Песков раскрыл повестку заседания Совбеза с участием Путина

Фото: Администрация президента РФ

Темой заседания Совбеза с участием президента России Владимира Путина стала специальная операция на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 18 марта.

— На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооруженных сил России на Украине, — сказал чиновник.

Глава государства, уточнил он, рассказал членам встречи и о своих международных телефонных переговорах. Участниками заседания, в частности, стали премьер-министр Михаил Мишустин, глава АП Антон Вайно, руководитель ФСБ Александр Бортников, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин, отмечает РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.