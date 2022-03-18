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Минобороны обнародовало видео с работой ударной группы Ка-52 на Украине

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны обнародовало видео с работой ударной группы Ка-52 на Украине
Фото: Минобороны РФ

Минобороны показало видео с работой ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке десанта в ходе операции на Украине.

— Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. Боевое применение велось ракетным и стрелковым вооружением вертолетов с различных видов маневра, что позволило безопасно осуществить высадку тактического десанта на аэродроме, — говорится в сообщении.

Видео: Минобороны

Летчикам, как подчеркивается, удалось полностью ликвидировать ПВО аэродрома. Командир ведущего вертолета Ка-52 затем вызвал огонь на себя, прикрыв группу Ми-8 с тактическим десантом.

После обстрела экипаж Ка-52 совершил вынужденную посадку, а затем держал оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов. Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован, отмечается в Telegram-канале Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но, в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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