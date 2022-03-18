Ботаник рассказала, какие первоцветы можно увидеть в Петербурге

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Жители Петербурга сообщили о том, что в Летнем саду зацвели подснежники. Ботаник Анна Доронина рассказала, какие растения будут следующими на очереди.

По словам эксперта, совсем скоро в Северной столице должны появиться крокусы. Это если говорить о садовых растениях — в дикой природе они не растут.

Что касается дикорастущих растений, то с высокой степенью вероятности первой зацветет мать-и-мачеха. За городом можно увидеть цветение сон-травы. Растение также называют прострелом раскрытым. В Ленобласти встречается целых четыре вида этих цветов.

— Из тех растений, которые цветут, есть малозаметные. Орешник, например, один из первых уже зацветает. Я думаю, в наших широтах март все равно холодный месяц. Но к середине апреля, наверное, цветения и зеленых листьев станет уже заметно больше, — отметила биолог в комментарии «Невским новостям».

Ранее сообщалось, что крокусы, подснежники, иридодиктиумы и другие весенние цветы расцвели в Ботаническом саду Петербурга. Увидеть первоцветы могут все желающие жители и гости города, передает «Царьград».

22 февраля сообщалось, что первые подснежники расцвели в Москве.