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Bloomberg: США и НАТО установили прямую линию связи с Россией

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Bloomberg: США и НАТО установили прямую линию связи с Россией
Фото: flickr/nato

США и союзники установили прямую линию связи с Россией во избежание недопониманий по Украине. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 18 марта.

Вооруженные силы России, как подчеркивают собеседники в альянсе, не пытались провоцировать или вступать в столкновение с силами стран НАТО. При этом они хотят исключить возможность любого опасного инцидента, поэтому усиливают патрулирование и разворачивают комплексы ПВО Patriot, отмечает Bloomberg.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но, в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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