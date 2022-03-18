Путин счел верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Отстранение россиян и белорусов от Паралимпийских игр в Пекине является верхом цинизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 18 марта.

— Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы, — сказал глава государства.

Поводом для высказывания лидера стало обращение к участникам открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе.Спорт». Атлетам, выразил уверенность Путин, удастся показать в Ханты-Мансийске, что они лучшие и самые сильные, отмечается на сайте Кремля.

3 марта Международный паралимпийский комитет решил не допускать российских спортсменов к Паралимпиаде-2022. Такое решение было принято в связи с тем, что многие иностранные спортсмены отказались выходить против сборной России.

9 марта сообщалось, что Игры «Мы вместе.Спорт» для паралимпийцев из России состоятся в Ханты-Мансийске. Во всероссийских играх примут участие порядка 70 спортсменов в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, а также следж-хоккее.