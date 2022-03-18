Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин счел верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады

Иван Юминов

Спорт
Путин счел верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Отстранение россиян и белорусов от Паралимпийских игр в Пекине является верхом цинизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 18 марта.

— Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы, — сказал глава государства.

Поводом для высказывания лидера стало обращение к участникам открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе.Спорт». Атлетам, выразил уверенность Путин, удастся показать в Ханты-Мансийске, что они лучшие и самые сильные, отмечается на сайте Кремля.

3 марта Международный паралимпийский комитет решил не допускать российских спортсменов к Паралимпиаде-2022. Такое решение было принято в связи с тем, что многие иностранные спортсмены отказались выходить против сборной России.

9 марта сообщалось, что Игры «Мы вместе.Спорт» для паралимпийцев из России состоятся в Ханты-Мансийске. Во всероссийских играх примут участие порядка 70 спортсменов в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, а также следж-хоккее.

Читайте также:
Россия Владимир Путин Паралимпийские игры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте