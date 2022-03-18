Дептранс: Вестибюли станции «Спортивная» работают в обычном режиме

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Вестибюли станции «Спортивная» Сокольнической линии метро работают в обычном режиме — для входа и выхода пассажиров. Об этом в пятницу, 18 марта, написали в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ранее в социальных сетях распространялись видео с большим скоплением людей около ближайших к «Лужникам» станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).

— Вестибюли станции Спортивная работают в обычном режиме — для входа и выхода пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее Дептранс сообщал, что вестибюли станции «Спортивная» Сокольнической линии временно работали только на вход.

Также стало известно , что московский транспорт в течение дня и во время концерта на стадионе «Лужники» работал в штатном режиме. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что за последние пять лет на стадионе не отмечалось такого большого числа посетителей. Он отметил, что сегодняшние показатели можно считать новым рекордом. По его словам, даже во время чемпионата мира по футболу в 2018 году людей не было так много.

Напомним, что сегодня на стадионе «Лужники» прошел концерт-митинг, связанный с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На сцену данного мероприятия, чтобы поздравить россиян, вышли президент России Владимир Путин и мэр Сергей Собянин.