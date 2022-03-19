Минобороны Украины признало, что военные потеряли выход к Азовскому морю

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Министерство обороны Украины признало в субботу, 19 марта, в оперативной сводке в соцсети Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю.

— Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе: временно лишили Украину выхода к Азовскому морю, — сообщается в оперативной сводке украинского ведомства, передает РИА Новости.

Российские войска ликвидировали 93 украинских боевиков, которые дезертировали из Мариуполя.

18 марта Минобороны России выразило готовность выпустить националистов из Мариуполя. Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заверил, что сложившим оружие бойцам гарантировали жизнь. В ответ Украина, по его словам, направила категорический отказ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.