Инвестстратег заявил, что доллар уже перестает быть основной валютой в мире

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Доллар США перестает быть главной валютой на планете. Об этом заявил начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

— Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляют ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно, — пояснил эксперт.

Он считает, что глобальные организации типа Всемирного банка, ВТО и МВФ теряют свою значимость, и отметил, что в этом аспекте первые ласточки полетели еще семь лет назад.

— Тогда КНР стала активно продвигать свою валюту, да так лихо, что МВФ в срочном порядке вынужден был включить юань в корзину ключевых валют. Понемногу страны (Китай, Индия, Россия и Евросоюз) стали сокращать долю расчетов в долларах и переходить на свои валюты, — пояснил Шеин в интервью агентству «Прайм».

Центральные банки этих государств стали снижать долю американского доллара в своих резервах, увеличивая позиции в евро, юанях, рупиях и золоте, добавил аналитик.

Он подчеркнул, что Россия тоже не отстает от этих стран. Так, если в 2013 году в расчетах между РФ и странами BRICS доллар составлял почти 100 процентов, то в 2020 году доля валюты США сократилась до 10 процентов, сообщил Шеин. Также РФ значительно уменьшила долю долларов в своих резервах.

Кроме этого, были созданы альтернативная долларовой платежная система «Мир», СПФС, которая является аналогом системы SWIFT, заключил эксперт.

Эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли заявил, что санкционное давление на РФ может спровоцировать другие страны отказаться от резервов в долларах и евро. Он напомнил, что в течение нескольких последних лет Россия пыталась уменьшить свои резервы в долларах, Центробанк прилагал усилия для укрепления позиций в евро, золоте и юанях.