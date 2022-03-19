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Экономист назвал срок возвращения западных компаний в Россию

Полина Долганова

Общество
Экономист назвал срок возвращения западных компаний в Россию
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, могут вернуться в страну к лету. Такое мнение выразил замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.

По его словам, к лету 2022 года в Россию начнут возвращаться те компании, которые легко можно заменить.

Кроме того, стимулировать компании к возвращению будет и стабилизация на российском финансовом рынке.

Миловидов добавил, что в настоящее время никаких особых трудностей на рынке в России не наблюдается.

— И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные, — обнадежил эксперт.

При этом он уточнил, что прогнозировать что-либо касательно конкретных компаний сейчас трудно, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

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