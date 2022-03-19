В Польше предложили ЕС устроить полную торговую блокаду России

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ЕС следует полностью прекратить торговлю с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 19 марта.

— Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, а также запрет торговли сухопутными путями, — сказал политик.

Новые ограничительные меры позволят Москве задуматься о прекращении операции на Украине, приводит слова Моравецкого РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, считает он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.