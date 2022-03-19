Врач раскрыла опасности ежедневного употребления кофе

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Чрезмерное ежедневное потребление кофе способно привести к истощению сердечной мышцы. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышева.

— Избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна, поэтому кофе лучше не злоупотреблять, — сказала специалист.

Так, при данном сценарии излишне стимулируется сердечная мышца и ускоряется количество сердечных сокращений, что может негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила она. Напиток способен выводить калий и другие микро- и макроэлементы из организма, уточнила терапевт.

Данный фактор следует учитывать при употреблении кофе и стараться восполнять пробел, добавила врач. При этом одна-две чашки напитка в день не навредят здоровью, приводит слова Чернышевой «Москва 24».

Врач-психиатр Елизавета Жесткова рассказала «ВМ», что для нормального функционирования нервной системы человека необходимы витамины. По ее словам, в первую очередь правильную работу нервных клеток обеспечивают витамины группы B — В1, В2, В3, В6, В9 и В12.

Они содержатся в яйцах, молоке, мясе, рыбе, морепродуктах, картофеле, а также в бобовых и зерновых культурах. Полезны для нервной системы и антиоксиданты — витамин С (содержится в цитрусовых, болгарском перце, клюкве), витамин Е (миндаль, арахис, спаржа, горох, кукуруза) и витамин D (рыбий жир, печень трески).