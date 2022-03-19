Минобороны: Националисты готовят теракт во Львове против дипломатов

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Сдавшийся армии России сотрудник СБУ предупредил о подготовке теракта во Львове. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 19 марта.

— Кроме того, офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает, — сказал генерал.

Данный инцидент Украина, подчеркнул он, намерена выставить как целенаправленную атаку России. Основной целью провокации является усиление давления на НАТО по предоставлению нового вооружения и введению «бесполетной зоны», приводит слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.