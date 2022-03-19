Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: Националисты готовят теракт во Львове против дипломатов

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Националисты готовят теракт во Львове против дипломатов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сдавшийся армии России сотрудник СБУ предупредил о подготовке теракта во Львове. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 19 марта.

— Кроме того, офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает, — сказал генерал.

Данный инцидент Украина, подчеркнул он, намерена выставить как целенаправленную атаку России. Основной целью провокации является усиление давления на НАТО по предоставлению нового вооружения и введению «бесполетной зоны», приводит слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Читайте также:
Украина Игорь Конашенков Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте