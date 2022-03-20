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Эксперт рассказал, вернется ли в магазины сахар

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт рассказал, вернется ли в магазины сахар
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что явление скупки первоочередных продуктов питания — это стереотипная российская история. Однако сегодня не существует никаких оснований для массовой скупки сахара.

Так, граждане России уже прошли через очереди в магазинах техники в 2014 года и скупку гречки и предметов гигиены в 2020.

— Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет, — считает эксперт, передает агентство «Прайм».

Однако, считает он, уже наблюдаются некоторые проблемы с завозом сахара из других стран. Также слышны ультиматумы от кондитеров относительно повышения итоговых цен на сладости и выпечку, поскольку дорожают ингредиенты для создания итоговой продукции.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов считает, что из-за роста цен на яйца в России могут подорожать хлеб, макароны и соусы.

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