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Эксперт исключил пропажу зарубежных лекарств в аптеках

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт исключил пропажу зарубежных лекарств в аптеках
Фото: depositphotos

Маловероятно, что зарубежные лекарства могут пропасть из российских аптек, хотя существуют небольшие сбои с поставками, которые связаны с ажиотажным спросом. Об этом рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Он заверил, что через несколько недель спрос на лекарства упадет, а поставки нормализуются.

— Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50-100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова, — поделился он в беседе с агентством «Прайм».

Также эксперт считает, что аптекам стоит ввести ограничения на отпуск лекарств. Именно это может поспособствовать четкой системе обеспечения поставок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки импортозамещения предприятиям, изготавливающим лекарства. По словам Собянина, меры поддержки имеют первостепенное значение в условиях санкций и изменения курса национальной валюты. Мэр выразил надежду, что фармкомпании смогут выдержать давление Запада так же, как выдержали пандемию.

17 марта. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова, когда ситуация с лекарствами на рынке придет в норму.

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