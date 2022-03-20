СМИ: США предложили Турции передать Украине российские ПВО

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Соединенные Штаты Америки предлагают Турции передать системы ПВО С-400, которые были произведены в России, войскам Украины. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информационные источники.

— Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было, — передает агентство слова источников.

Известно, что на сегодняшний день США ищут зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые могла бы использовать Украина.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США необходимо предоставить Украине системы ПВО. Он подчеркнул, что Киеву нужно защитить свое небо, а для этого требуется помощь Вашингтона. Зеленский также призвал США и союзников ввести новые санкции против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.