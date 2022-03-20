ЛДПР опровергла информацию об ухудшении состояния Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении состояния лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 20 марта, заявили в пресс-службе партии.

— Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого телеканал РЕН ТВ сообщил, что Жириновский находится в критическом состоянии, врачи диагностировали у политика септический шок. Со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, телеканал также сообщил, что за последние сутки в состоянии Жириновского наблюдается выраженная отрицательная динамика, отек легких усилился. Кроме того, сообщается, что политика снова ввели в медикаментозную кому.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.

11 марта врачи вывели Владимира Жириновского из медикаментозного сна. После прихода в сознание лидер ЛДПР почти сразу приступил к работе, получив документы от помощников.