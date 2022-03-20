В Германии предсказали мировой кризис из-за ситуации на Украине

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Ситуация на Украине может привести к мировому экономическому кризису. Об этом заявил председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.

Он отметил, что европейская и глобальная экономические системы испытывают большую зависимость от обстановки и им необходимы меры поддержки.

— Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис, — приводит слова эксперта немецкая газета Berliner Morgenpost.

Среди необходимых мер Хоффман отметил продление после июня в Германии более легкого доступа к краткосрочным пособиям. Он предположил, что Евросоюзу нужно создать фонд восстановления, где для финансирования использовались бы европейские облигации.

Ранее американские аналитики в газете The Washington Post выразили мнение, что в нынешнем и следующих годах в США ожидается рост цен на продукты на фоне украинского кризиса и санкций против России. По мнению экспертов, последствия ситуации на Украине будут способствовать дальнейшему увеличению стоимости продовольствия, даже несмотря на то что США ввозят из-за границы лишь небольшую долю продуктов.

До этого французское издание Le Monde заявило, что российская спецоперация на Украине негативно отразится на скорости восстановления мировой экономики после ослабления на фоне пандемии и может безвозвратно ее изменить.