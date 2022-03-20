СМИ: Спецоперация России на Украине может навсегда изменить мировую экономику

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Российская спецоперация на Украине негативно отразится на скорости восстановления мировой экономики после ослабления на фоне пандемии и может безвозвратно ее изменить. Такое предупреждение опубликовало французское издание Le Monde.

По данным газеты со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост мирового ВВП упадет на 1 процентный пункт, а уровень инфляции увеличится на 2,5 процентных пункта.

Как заявил старший экономист ОЭСР Лоренс Бун, чьи слова приводятся в публикации, кризис уже дает о себе знать увеличением цен на продукты, энергоресурсы и некоторые металлы.

В Le Monde отмечают, что в прошедшем декабре организация прогнозировала рост мировой экономики в 2022-м на 4,5 процента, однако приняла решение отменить публикацию прогноза, который должен был выйти в начале марта, в связи с «усилением факторов неопределенности».

Издание приводит мнение Международного валютного фонда, считающего, что спецоперация России на Украине обернется для мировой экономики долгоиграющими последствиями.

— В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок, — цитирует газета МВФ.

Там отметили, что это произойдет при изменении условий торговли энергоресурсами, перестройке цепочки поставок, разделении платежных сетей и пересмотре странами состава золотовалютных резервов.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что поставки сырьевых ресурсов из России в Китай осложнились из-за спецоперации РФ на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.