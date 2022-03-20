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Эксперты ожидают роста цен на продукты в США на фоне ситуации с Украиной

Анастасия Колоскова

В мире
Эксперты ожидают роста цен на продукты в США на фоне ситуации с Украиной
Фото: Pixabay

В нынешнем и следующих годах в США ожидается рост цен на продукты на фоне украинского кризиса и санкций против России. Такое мнение выразили американские аналитики в газете The Washington Post.

По мнению экспертов, последствия ситуации на Украине будут способствовать дальнейшему увеличению стоимости продовольствия, даже несмотря на то что США ввозят из-за границы лишь небольшую долю продуктов. В основном продовольствие импортируется из Мексики и Канады.

Аналитики убеждены, что последствия отразятся и на сельском хозяйстве страны, так как РФ — крупный производитель удобрений и других веществ.

По мнению эксперта в вопросах продовольственной безопасности Уильяма Оснэто, еще до конца февраля предложение пшеницы на мировом рынке оказалось наиболее ограниченным за последние 14 лет. Так, с 25 февраля фьючерсы на поставки пшеницы выросли в цене на 29 процентов, кукурузы — на 15 процентов, а соевых бобов — на 6 процентов.

Газета констатирует, что США не испытывают дефицита пшеницы, но цена на нее продолжит расти. Профессор Сиракузского университета Патрик Пенфилд назвал главной трудностью американских фермеров стоимость энергоносителей, удобрений и химических веществ для почвы.

Ранее французское издание Le Monde заявило, что российская спецоперация на Украине негативно отразится на скорости восстановления мировой экономики после ослабления на фоне пандемии и может безвозвратно ее изменить.

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