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Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного мальчика в центре Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного мальчика в центре Москвы
Фото: Следственный комитет РФ по Москве
Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела ребенка в месте для сбора мусора в центре столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова в воскресенье, 20 марта.

По ее словам, в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение матери погибшего ребенка были установлены.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры г. Москвы

— Предварительно, женщина сообщила, что ребенок задохнулся и она не смогла оказать ему необходимую помощь. В ближайшее время женщина будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступят к проведению с ней необходимых следственных действий, — рассказала Иванова.

Она уточнила, что расследование дела все еще продолжается.

Труп младенца был обнаружен 20 марта возле одного из жилых домов на улице Красная Пресня. В месте для сбора мусора находилось тело новорожденного мальчика, которому на вид около полутора месяцев.

В этот же день двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже в Сергиевом Посаде. Ребенок скончался до приезда скорой.

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