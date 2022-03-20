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Минобороны объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 21 марта

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 21 марта
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России объявляет об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 21 марта — как в восточном, так и в западном (по согласованию с Киевом) направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в воскресенье, 20 марта.

С 10:00 до 12:00 предлагается организовать выход из города украинских военных и иностранных наемников. Солдаты должны выходить без оружия, в таком случае им обещают сохранить жизни.

После этого должен начаться выпуск из города мирного населения. Для сопровождения гуманитарной операции Минобороны также приглашает представителей ООН, ОБСЕ и Красного креста.

— Минобороны призывает Киев к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что теперь ожидается ответ украинской стороны, который должен поступить не позднее 05:00 21 марта, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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